07.01.2020 (03:00)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО началась подготовка к международным конкурсам Армейских международных игр

В 2020 учебном году Зенитные ракетные подразделения Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в очередной раз примут участие в этапах конкурсов «Ключи от неба» и «Авиадартс» международных армейских игр АРМИ-2020».

В рамках предстоящего конкурса «Ключи от неба» лучшие боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит» объединения начали подготовку к основным этапам конкурса: соревнованиям по заряжанию пусковых установок, по отражению удара воздушного противника, по совершению марша зенитным ракетным дивизионом, соревнованиям водителей многоосных шасси.

На конкурсе лётного мастерства лётчики армейской, оперативно-тактической и военно-транспортной авиации армии выступят на соревнованиях по ведению визуальной разведки, по полётам по маршруту и на атаку наземных и морских цели.

В настоящее время уже завершён отбор военнослужащих в команды объединения для участия во всеармейских этапах конкурсов, которые стартуют уже в конце марта.

Для подготовки военнослужащих внедрены новые программы и методики. Будущим участникам доведены положения о конкурсах и условиях их проведения. Большинство из них уже неоднократно принимали участие в подобных конкурсах.

В 2019 году в итоговом зачёте победителем среди систем большой и средней дальности (С-400, С-300) стали подразделения Ленинградской армии Западного военного округа.

Международные армейские игры, в которых примут участие 10 государств (Армения, Азербайджан, Иран, Казахстан, Индия, Россия, Беларусь, Монголия, Узбекистан и Китай) пройдут с 23 августа по 5 сентября. В рамках соревнований запланировано более 30 конкурсов.

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