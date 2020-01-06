06.01.2020 (21:45)

Приоритетным направлением развития Вооружённых Сил РФ является модернизация стратегических ядерных сил

Этот вопрос всегда находится на особом контроле у руководства страны и Минобороны. Важнейшей задачей является развитие и поддержание структуры и состава сил ядерного сдерживания. Для её решения выделяются необходимые финансовые ресурсы. В период с 2011 по 2019 год проводилось перевооружение группировки РВСН с ракетных комплексов стратегического назначения «Тополь» на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения «Ярс». По итогам выполнения госзаказа в 2019 году в РВСН завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижные ракетные комплексы «Ярс». Поставлено оборудование для двух пусковых установок стационарного базирования для продолжения перевооружения Козельского соединения РВСН на ракетный комплекс данного типа. Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса «Авангард» и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН.

В этом году планируется очередной трёхлетний контракт на изготовление подвижных комплексов «Ярс» для перевооружения ещё трёх ракетных полков. Вместе с тем, в 2020 году планируется завершить основной объём наземной экспериментальной отработки и приступить к лётным испытаниям ракетного комплекса «Сармат». Реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76-процентой оснащённости частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92%.

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