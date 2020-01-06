06.01.2020 (20:39)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил учебно-материальную базу Севастопольской бригады морской пехоты

В рамках рабочей поездки на полигоны и в части республики Крым заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Ю-Б.Б.Евкуров проверил состояние полигона «Казачий» и учебно-материальную базу в пункте постоянной дислокации отдельной бригады морской пехоты, дислоцирующейся в городе Севастополе.

На полигоне «Казачий», принимавшем отборочный этап конкурса Армейских международных игр «Чистое небо», замминистра обороны проинспектировал пункт управления и руководства учебного тактического поля и послушал доклад по модернизации полигона.

При проверке состояния казарм, автопарка и караульного помещения пункта постоянной дислокации отдельной бригады морской пехоты, замминистра высоко оценил состояние новых и обновленных зданий, и их оснащение, а также состояние объектов инфраструктуры автопарка и условия содержания техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице