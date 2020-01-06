06.01.2020 (20:39)
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил учебно-материальную базу Севастопольской бригады морской пехоты
В рамках рабочей поездки на полигоны и в части республики Крым заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Ю-Б.Б.Евкуров проверил состояние полигона «Казачий» и учебно-материальную базу в пункте постоянной дислокации отдельной бригады морской пехоты, дислоцирующейся в городе Севастополе.
На полигоне «Казачий», принимавшем отборочный этап конкурса Армейских международных игр «Чистое небо», замминистра обороны проинспектировал пункт управления и руководства учебного тактического поля и послушал доклад по модернизации полигона.
При проверке состояния казарм, автопарка и караульного помещения пункта постоянной дислокации отдельной бригады морской пехоты, замминистра высоко оценил состояние новых и обновленных зданий, и их оснащение, а также состояние объектов инфраструктуры автопарка и условия содержания техники.