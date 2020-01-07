07.01.2020 (03:00)
Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отметили Рождество Христово
Военнослужащие Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа повсеместно отметили Рождество Христово.
Верующие военнослужащие встретили Рождество в храмах и часовнях соединений и воинских частей, где были проведены праздничные богослужения и молебны, после которых желающие приняли участие в крестном ходе.
В пункте постоянной дислокации дивизии противовоздушной обороны прошли торжественные построения, на которых военнослужащих поздравил помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими отец Олег, после чего он провел молебен и лично поздравил тех военнослужащих, кто не мог присутствовать на богослужении, находясь на боевом дежурстве.
Военнослужащие отдельного вертолетного полка города Пушкина приняли участие в праздничной литургии в церкви святого Преподобного Сергия Радонежского, а также смогли исповедаться и принять благословение.
Торжественные мероприятия по случаю Рождества Христова прошли во всех отдельных воинских частях и подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО.