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07.01.2020 (03:00)

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отметили Рождество Христово

Военнослужащие Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа повсеместно отметили Рождество Христово.

Верующие военнослужащие встретили Рождество в храмах и часовнях соединений и воинских частей, где были проведены праздничные богослужения и молебны, после которых желающие приняли участие в крестном ходе.

В пункте постоянной дислокации дивизии противовоздушной обороны прошли торжественные построения, на которых военнослужащих поздравил помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими отец Олег, после чего он провел молебен и лично поздравил тех военнослужащих, кто не мог присутствовать на богослужении, находясь на боевом дежурстве.

Военнослужащие отдельного вертолетного полка города Пушкина приняли участие в праздничной литургии в церкви святого Преподобного Сергия Радонежского, а также смогли исповедаться и принять благословение.

Торжественные мероприятия по случаю Рождества Христова прошли во всех отдельных воинских частях и подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ПВО , ВВС , Религия
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