07.01.2020 (02:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО впервые примут участие во Всероссийской акции ГТО

В Воронежской области военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, начали подготовку к массовой сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» планируемой в новом 2020 году.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению кандидатов различных возрастных групп (от 18 до 60 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».

Главными наставниками при подготовке стали инструктора и помощники командиров частей и соединений по физической подготовке, которые начали проводить методические занятия с солдатами, сержантами и офицерами объединения по правильному выполнению упражнений комплекса в соответствии с возрастными группами. Исходя из различных категорий военнослужащих, были определены основные тесты, которые ожидают кандидатов.

Для успешной сдачи нормативов, в программу подготовки были включены основные виды упражнений, такие как сила, быстрота и выносливость. Особое усилие будет направлено на метание спортивного снаряда весом 700 грамм.

Всего планируется привлечь к сдаче нормативов ГТО свыше 1,5 тысяч военнослужащих, которые по итогам занятий продемонстрируют уровень своей физической подготовки. Тем, кто покажет отличный результат и претендует на значок ГТО, предложат сдать нормы в Центре тестирования комплекса ГТО Воронежской области.

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