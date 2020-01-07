07.01.2020 (01:00)

Около 6 тысяч контрактников прошли курс интенсивной подготовки в учебных центрах ВВО в 2019 году

В Восточном военном округе с начала текущего года около 6 тысяч военнослужащих по контракту успешно прошли сборы по интенсивной подготовке с элементами курса «выживания».

Сборы организованы для контрактников, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта, на базе окружных учебных центров, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях.

После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие продолжили службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

В ходе практической части занятий обучаемые выполнили нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.

Помимо этого военнослужащие прошли один из сложнейших элементов подготовки - «обкатку» боевыми машинами пехоты БМП-2, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.

Также в программу обучения входило изучение основным воинским дисциплинам, а также марш-бросок с элементами «курса выживания».

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