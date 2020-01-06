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06.01.2020 (18:30)

В храме Военно-воздушной академии пройдет рождественское богослужение

В Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в храме святого Пантелимона пройдет рождественская церковная служба.

В мероприятии примут участие более 200 военнослужащих ВУЗа Воздушно-космических сил, среди которых командный, профессорско-преподавательский, офицерский и курсантский состав, а также члены семей военнослужащих.

Церковное богослужение проведет помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими отец Сергий Уланов.

Традиция совершения ночного богослужения на праздник Рождества Христова установилась с 2011 года. В этот день храм украшают, устанавливают хвойные деревья и сооружают вертеп, а церковную службу проводит настоятель храма отец Сергий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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