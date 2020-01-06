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06.01.2020 (18:26)

Более 8 тысяч военнослужащих ЦВО примут участие в рождественских богослужениях в Сибири

Более 8 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа примут участие в рождественском богослужении в Сибири.

Военнослужащие, задействованные в боевом дежурстве, суточных нарядах и караулах, смогут посетить храм после окончания смены. Праздничные служения пройдут в войсковых храмах, молельных комнатах и часовнях на территории воинских частей. На утренних построениях помощники командиров по работе с верующими военнослужащими зачитают поздравления Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в адрес российских военнослужащих. Кроме этого, будет организован праздничный обед, в меню которого, помимо основных блюд, войдут фрукты шоколадные конфеты и кексы.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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