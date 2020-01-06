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06.01.2020 (17:16)

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ прошли соревнования по мини-футболу среди подразделений

В спортивном комплексе Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск состоялся турнир по мини-футболу на призы Деда Мороза. В состязаниях принимали участие 8 команд, в состав которых вошли более 80 военнослужащих подразделений соединения.

В сложной и упорной борьбе победителем соревнований стала сборная команда разведывательного батальона. Второе место завоевала сборная команда первого десантно - штурмового батальона.

Почётное третье место заняла сборная команда стрелковой роты снайперов.

Победителям соревнований вручен кубок победителя, призёрам достались дипломы, а все без исключения участники соревнования получили сладкие новогодние призы.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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