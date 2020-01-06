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06.01.2020 (17:01)

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялся первый в 2020 году День открытых дверей

В академии Можайского вновь прошло мероприятие, направленное на ознакомление с нюансами поступления в ВУЗ будущих абитуриентов. Традиционно гостям старейшего военного учебного заведения нашей страны предлагается возможность общения непосредственно с курсантами и офицерами. Также такая подача информации дополняется показом профильных стендов от каждого факультета.

В «День открытых дверей» академию посетили школьники из 38 регионов России, а общее количество будущих абитуриентов превысило 1500 человек.

Стать курсантом академии сможет только тот, кто достойно пройдет приемные испытания. Кроме высоких баллов по Единому государственному экзамену нужно находится в отличной физической форме, быть здоровым, и самое главное – иметь желание посвятить свою жизнь служению Родине. Председатели подкомиссий приемной комиссии рассказали о всех мельчайших деталях, на которые стоит обратить свое внимание ребятам и их родителям.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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