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06.01.2020 (17:00)

Военнослужащие ЦВО провели Урок мужества для юнармейцев Алтайского края

На территории мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, военнослужащие провели Урок мужества для юнармейцев Алейского района.

В ходе мероприятия для школьников была организована экскурсия в учебный корпус соединения, в котором ребята смогли ознакомится с тренажером БМП-2 и проверить свои силы в прохождении дистанции в роли водителей-механиков. После этого для юнармейцев провели экскурсию по залам музея боевой славы, где детям подробно рассказали об истории создания Сухопутных войск России. Юным школьникам были показаны трофеи военного времени, а также стенды и витрины с фотографиями и личными вещами 55 героев Советского Союза, проходивших службу в данном воинском соединении. Кроме того, в конце мероприятия, для юных патриотов была организована развлекательная программа с участием барнаульского казачьего хора. 

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Центральный военный округ , Юнармия
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