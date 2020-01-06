06.01.2020 (16:01)

Герой Советского Союза встретился с военнослужащими 201 военной базы в Таджикистане

Герой Советского Союза и ветеран 201 военной базы Наби Махмаджанович Акрамов встретился с российскими военнослужащими в Таджикистане.

В ходе встречи командир российского соединения полковник Сергей Горячев встретил почетного гостя и провел ознакомительную экскурсию по территории части. Они посетили военный госпиталь, музей, где были представлены современные образцы вооружения, средств связи и экипировки. Иерей Роман Чебоненко рассказал о воздвижении православного храма на территории воинской части.

С военнослужащими разведывательных подразделений Наби Махмаджанович лично встретился и провел «Урок мужества», в ходе которого рассказал о своей службе, о боевых традициях в 201-й мотострелковой дивизии, а также при выполнении боевых задач в Афганистане. В завершение встрече Герой Советского Союза поздравил военнослужащих с наступившим Новым годом и высоко оценил их роль в обеспечении спокойствия и безопасности страны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1982 года — За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан, старшему лейтенанту Акрамову Наби Махмаджановичу присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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