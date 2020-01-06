06.01.2020 (14:57)

Академия Генерального штаба нарастила научный потенциал в 2019 году

Военная академия Генерального штаба за прошедший 2019 год существенно нарастила научный потенциал.

Сегодня 357 человек среди руководящего состава и научно-педагогических работников вуза имеют ученые степени. Это более чем на пять процентов выше показателя предыдущего года. Из них 75 – доктора, а 282 – кандидаты наук.

Шестеро представителей академии удостоены почетного звания заслуженных деятелей науки Российской Федерации, столько же – заслуженных работников высшей школы РФ. Пятеро являются почетными работниками высшего профессионального образования.

Реализованный в полном объеме план научной работы академии на 2019 год предусматривал выполнение 62 научно-исследовательских работ, разработку 37 военно-теоретических, военно-исторических и научно-справочных трудов, 14 учебников и 31 монографий, издание 35 научных сборников и бюллетеней научно-методических материалов, а также разработку десяти уставных и других руководящих документов.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, а также ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства.



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