06.01.2020 (14:33)

В Москве и Московской области около 5 тыс. военнослужащих ЗВО встретят Рождество в войсковых храмах

Около 5 тыс. православных военнослужащих Западного военного округа примут участие в рождественских богослужениях в войсковых храмах Москвы и Московской области.

Так, например, военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка примут участие в праздничной литургии в главном храме Сухопутных войск – в московском Храме Преображения Господня. Артиллеристы гвардейского салютного дивизиона ЗВО встретят Рождество в войсковом Храме Иоанна Воина, расположенном на территории части.

Для офицеров и солдат Кантемировского танкового, Таманского мотострелкового и Севастопольского мотострелкового соединений рождественские богослужения проведут помощники командиров частей по работе с верующими военнослужащими в войсковых храмах и молельных комнатах.

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