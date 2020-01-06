06.01.2020 (14:27)

В 2020 году РВСН планируют провести шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет

В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них - с космодрома «Плесецк».

В 2019 году проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надёжность ракетных комплексов. Три пуска с 1-го испытательного Государственного космодрома «Плесецк» и ещё два – с 4 Государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр».

В 2019 году на полигоне Капустин Яр завершена модернизация полигонного измерительного комплекса для обеспечения испытаний РКСН. В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний позволяющая предоставить репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени о ходе предстартовой подготовки и полете ракеты на Центральный командный пункт РВСН.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице