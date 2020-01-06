06.01.2020 (14:18)
Специалисты РХБ защиты представят гвардейскую танковую армию ЗВО в 4 отборочных конкурсах к АрМИ-2020
Военнослужащие подразделений радиационной-химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемых в Московской, Нижегородской областях представят армию в отборочных этапах конкурсов «Безопасная среда», «Специальный район», «Специалист ТДА», «Белое солнце».
На полигонах в Московской и Нижегородской областях состоятся первые отборочные этапы к АрМИ-2020 среди специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты объединений, соединений и воинских частей танковой армии Западного военного округа .
В мероприятиях примут участие более 2 тыс. военнослужащих, и будет задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе новейшие машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-3, а также реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.
Победители первых двух этапов представят танковую армию на окружном этапе среди объединений Западного военного округа.