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06.01.2020 (14:18)

Специалисты РХБ защиты представят гвардейскую танковую армию ЗВО в 4 отборочных конкурсах к АрМИ-2020

Военнослужащие подразделений радиационной-химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемых в Московской, Нижегородской областях представят армию в отборочных этапах конкурсов «Безопасная среда», «Специальный район», «Специалист ТДА», «Белое солнце».

На полигонах в Московской и Нижегородской областях состоятся первые отборочные этапы к АрМИ-2020 среди специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты объединений, соединений и воинских частей танковой армии Западного военного округа .

В мероприятиях примут участие более 2 тыс. военнослужащих, и будет задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе новейшие машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-3, а также реактивные пехотные огнеметы различных модификаций.

Победители первых двух этапов представят танковую армию на окружном этапе среди объединений Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска РХБ защиты
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