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06.01.2020 (13:37)

Общевойсковая армия ЗВО подготовит более 100 команд для участия в 28 отборочных конкурсах Армейских международных игр 2020 года

Более 100 команд подготовят тренерский и руководящий состав от воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа для участия в 28 конкурсах в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Всесторонняя подготовка личного состава к участию в АрМИ-2020 стартовала с началом зимнего периода обучения – с 1 декабря 2019 года. Первый этап состязаний по профессиональной выучке пройдет под руководством командиров соединений и воинских частей и будет завершен в феврале. В ходе данного этапа будут максимально задействованы военные полигоны и учебно-материальная база учебных площадок при соединениях армии.  В Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской области.

Также к основным мужским командам будут сформированы дополнительные женские экипажи и команды для участия в конкурсах «военно-медицинская эстафета», «мастера автобронетанковой техники» и «танковый биатлон».

В 2020 году команды общевойсковой армии ЗВО завоевали призовые места в соревнованиях танковых, мотострелковых экипажей, разведывательных подразделений, соединений ПВО и ракетчиков, всего более 13.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
АрМИ , Западный военный округ
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