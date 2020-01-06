06.01.2020 (13:09)

В Республике Бурятия с военнослужащими и их семьями состоялся спортивный праздник

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, военнослужащие вместе со своими семьями приняли участие в веселых зимних спортивных состязаниях.

Офицеры штаба объединения приняли участие в лыжной гонке, остальные военнослужащие традиционно соревновались в игре хоккей, перетягивании каната, «Зимняя эстафета».

Новогоднее настроение военным спортсменам и их семьям создавали Дед Мороз со Снегурочкой, герои русских народных сказок и артисты ансамбля песни и пляски объединения.

Победители спортивного праздника получили почетные грамоты и сладкие подарки от Деда Мороза и командующего общевойскового объединения.

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