06.01.2020 (13:09)
В Республике Бурятия с военнослужащими и их семьями состоялся спортивный праздник
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, военнослужащие вместе со своими семьями приняли участие в веселых зимних спортивных состязаниях.
Офицеры штаба объединения приняли участие в лыжной гонке, остальные военнослужащие традиционно соревновались в игре хоккей, перетягивании каната, «Зимняя эстафета».
Новогоднее настроение военным спортсменам и их семьям создавали Дед Мороз со Снегурочкой, герои русских народных сказок и артисты ансамбля песни и пляски объединения.
Победители спортивного праздника получили почетные грамоты и сладкие подарки от Деда Мороза и командующего общевойскового объединения.
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