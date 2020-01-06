Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2020 (13:09)

В Республике Бурятия с военнослужащими и их семьями состоялся спортивный праздник

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, военнослужащие вместе со своими семьями приняли участие в веселых зимних спортивных состязаниях.

Офицеры штаба объединения приняли участие в лыжной гонке, остальные военнослужащие традиционно соревновались в игре хоккей, перетягивании каната, «Зимняя эстафета».

Новогоднее настроение военным спортсменам и их семьям создавали Дед Мороз со Снегурочкой, герои русских народных сказок и артисты ансамбля песни и пляски объединения.

Победители спортивного праздника получили почетные грамоты и сладкие подарки от Деда Мороза и командующего общевойскового объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Хабаровском храме главную икону Сухопутных войск Вооруженных сил России посетило несколько тысяч человек
В Восточном военном округе продолжаются мероприятия по профилактике простудных заболеваний среди военнослужащих
В Бурятия проведена тренировка групп антитеррора ВВО
Более 8,8 тысячи младших специалистов прошли обучение в учебных центрах ВВО в 2019 году

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false