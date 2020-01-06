06.01.2020 (13:02)

Более 20 тысяч военнослужащих срочной службы Центрального военного округа испробовали праздничное меню в новогодние выходные

На период новогодних праздников в дополнение к основному меню военнослужащих Центрального военного округа включены свежие яблоки, апельсины, мандарины, бананы и шоколад.

Для поддержания разнообразия праздничного меню на каждом приеме пищи военнослужащим также дополнительно выдаются шоколад и карамель, а также вафли, пряники, различные виды выпечки и варенье. Праздничное меню в новогодние праздники будет действовать и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде.

К столу военнослужащих российской военной базы в Таджикистане, несущих дежурство в период новогодних праздников доставлена хурма, яблоки и лимоны.

Также для военных баз, дислоцированных в Таджикистане и Киргизии включена в меню национальная выпечка: киргизские жареные сдобы – баурсаки и таджикские булочки панч и лепешки кулча.

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