06.01.2020 (12:53)

Корабли Северного флота в 2020 году продолжат укреплять позиции в стратегических важных районах Мирового океана

В 2020 году экипажи боевых кораблей Северного флота продолжат выполнять задачу, по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что «в 2020 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана».

Вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что «Новый 2020 год многие экипажи подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения встретили вдали от родных берегов, в Атлантическом и Тихом океанах, морях Северного Ледовитого океана».

В 2019 году задачи дальних походов на Северном флоте выполняли около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. В общей сложности было выполнено более 20 дальних походов. В числе наиболее знаковых из них - кругосветное плавание отряда кораблей и судов обеспечения, возглавляемого фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Этот дальний поход продолжался без малого пол года. За это время экипажи фрегата «Адмирал Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» совершили кругосветный переход и преодолели более 40,5 тысяч морских миль.

С не менее важной миссией в настоящее время вдали от родных берегов находится отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов», совершивший заход в Севастополь. Дальний поход ракетного крейсера Северного флота продолжается уже около полугода. Корабль был флагманом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, с его борта осуществлялось руководство учением кораблей ВМФ России «Океанский щит». Североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи. В южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды североморцы впервые провели международное учение с фрегатом военно-морских сил народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола».

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