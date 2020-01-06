Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2020 (12:53)

Корабли Северного флота в 2020 году продолжат укреплять позиции в стратегических важных районах Мирового океана

В 2020 году экипажи боевых кораблей Северного флота продолжат выполнять задачу, по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что «в 2020 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана».

Вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что «Новый 2020 год многие экипажи подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения  встретили  вдали от родных берегов, в Атлантическом и Тихом океанах, морях Северного Ледовитого океана».

В 2019 году задачи дальних походов на Северном флоте выполняли около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. В общей сложности было выполнено более 20 дальних походов.  В числе наиболее знаковых из них -  кругосветное плавание отряда кораблей и судов обеспечения, возглавляемого фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Этот дальний поход продолжался без малого пол года. За это время экипажи фрегата «Адмирал Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения  «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер»  совершили кругосветный переход  и преодолели более 40,5 тысяч морских миль.

С не менее важной миссией в настоящее время вдали от родных берегов находится отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов», совершивший заход в Севастополь. Дальний поход ракетного крейсера Северного флота продолжается  уже около полугода.  Корабль был флагманом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, с его борта осуществлялось руководство учением кораблей ВМФ России «Океанский щит». Североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи. В южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды североморцы впервые провели международное учение с  фрегатом военно-морских сил народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола».

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Свыше 15 экипажей надводных кораблей и катеров нового поколения подготовил Объединенный Учебный центр ВМФ в 2019 году
Доля современных образцов техники и вооружения на Северном флоте превысила 60 процентов
Экипажи корвета «Алдар Цыденжапов» и корабля противоминной обороны «Яков Баляев» пройдут подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ
На Черноморском флоте моряки-спасатели отметили ежегодный праздник и подвели итоги прошедшего года

Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false