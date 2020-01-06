06.01.2020 (12:50)

Военнослужащие ЮВО приступили к подготовке празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) всех соединений и воинских частей приступили к подготовке к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В войсках военного округа проводится подготовка к военным парадам в ознаменование победы Советских войск в Великой Отечественной войне, в соединениях и воинских частях ЮВО приступили к формированию парадных расчетов, а с личным составом проводятся занятия по одиночной строевой подготовке.

В военных парадах, прохождении торжественным маршем войск, а также на торжественных построениях на территории ЮВО примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. как современных образцов вооружения и военной техники, так и времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Также в военных парадах ЮВО спланирован пролет около 150 воздушных судов.

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