06.01.2020 (12:46)

Военнослужащие ЮВО в Волгограде почтили память погибших однополчан

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде почтили память погибших воинов 20 гвардейской мотострелковой дивизии при выполнении воинского долга на Северном Кавказе.

Военнослужащие 20 мотострелковой дивизии принимали активное участие в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа. Более 3 тыс. военнослужащих дивизии награждено боевыми медалями (медаль «За отвагу», медаль «Суворова», медаль «Жукова»), 1070 военнослужащих награждены орденом Мужества, 110 – орденом за заслуги перед Отечеством с мечами и 13 военнослужащих удостоены высшей награды Герой Российской Федерации.

Митинг и возложение венков состоялось у Памятника погибшим воинам. В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих соединения, в том числе военный оркестр и стрелковая рота почетного караула, совместно с ветеранскими организациями Волгограда и Волгоградской области.

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