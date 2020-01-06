Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2020 (11:21)

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принята на снабжение переносная водоочистная установка

В инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации принята на снабжение переносная водоочистная установка ПВУ-600, предназначенная для очистки и опреснения воды.

При сохранении основных массогабаритных характеристик предшественницы, установка ПВУ-600 имеет вдвое большую производительность и очищает воду от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств до показателей качества, соответствующих ГОСТ. Работа установки полностью автоматизирована. Установка ПВУ-600 дополнительно комплектуется блоком опреснения высокоминерализованной воды.

Производительность установки – не менее 0,6 м³/ч. Время автономной работы на комплекте расходных материалов – не менее 100 часов. Время развертывания из походного положения – 0,2 часа.

Партия установок поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации приняты на снабжение новейшие буксирно-моторные катера
Портативные источники электроэнергии приняты на снабжение в Минобороны России
Отдельному морскому инженерному полку Северного флота исполнился год
В железнодорожной бригаде ЦВО проведено учение по противодействию терроризму

Метки:
Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false