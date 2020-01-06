06.01.2020 (11:03)

Свыше 15 экипажей надводных кораблей и катеров нового поколения подготовил Объединенный Учебный центр ВМФ в 2019 году

Свыше 15 вновь сформированных экипажей боевых кораблей и катеров ВМФ нового поколения подготовил в 2019 году Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге.

Программы подготовки учитывали оснащение кораблей и катеров новыми образцами ракетного, артиллерийского, торпедного и противоминного оружия, а также новыми средствами радиотехнического вооружения.

При подготовке личного состава в полной мере учитывался практический опыт боевых действий Военно-Морского Флота против террористов на территории Сирийской Арабской Республики, опыт действий сил ВМФ в Арктической зоне.

Также, при обучении личного состава, были выполнены указания Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова по повышению эффективности практической подготовки с использованием учебно-тренажерной базы и кораблей однотипных проектов.

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