06.01.2020 (11:03)
Свыше 15 экипажей надводных кораблей и катеров нового поколения подготовил Объединенный Учебный центр ВМФ в 2019 году
Свыше 15 вновь сформированных экипажей боевых кораблей и катеров ВМФ нового поколения подготовил в 2019 году Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге.
Программы подготовки учитывали оснащение кораблей и катеров новыми образцами ракетного, артиллерийского, торпедного и противоминного оружия, а также новыми средствами радиотехнического вооружения.
При подготовке личного состава в полной мере учитывался практический опыт боевых действий Военно-Морского Флота против террористов на территории Сирийской Арабской Республики, опыт действий сил ВМФ в Арктической зоне.
Также, при обучении личного состава, были выполнены указания Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова по повышению эффективности практической подготовки с использованием учебно-тренажерной базы и кораблей однотипных проектов.