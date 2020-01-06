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06.01.2020 (09:03)

В Хабаровском храме главную икону Сухопутных войск Вооруженных сил России посетило несколько тысяч человек

Главная икона Сухопутных войск -  образа святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Сухопутных войск с киотом-складнем и аналоем представлена всем желающим в Градо-Хабаровском соборе Успения Божьей Матери. В Хабаровске православную святыню уже посетило несколько тысяч жителей краевой столицы, в том числе военнослужащие воинских частей Хабаровского и Князе-Волконского гарнизонов.

В конце декабря святыня была доставлена самолетом военно-транспортной авиации из Москвы. 17 января икона будет перемещена в Екатеринбург.

Святой князь Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных войск. Священное изображение осветили 1 октября 2019 года в храме Преображения Господня на Преображенской площади.

К 9 мая 2020 года икону планируется разместить в главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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