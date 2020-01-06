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06.01.2020 (04:50)

Разведчики ЮВО отразили нападение условного противника на военные объекты базы в Южной Осетии

Разведывательное подразделение российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, поднято по тревоге для отражения нападения условного противника на военные объекты базы.

В рамках учебного мероприятия были отработаны действия по блокированию противника, проникшего на территорию российской военной базы ЮВО в городе Цхинвал с целью захвата контрольно-технического пункта и парка боевых машин.

Военнослужащие из стрелкового оружия подавили огневые точки противника в захваченных зданиях и захватили выживших. В ходе учения военные медики оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, условно получившим ранения.

Разведчики успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению. Практика внезапных проверок, позволяющая оценить реальную подготовленность военнослужащих в соединении, будет продолжена.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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