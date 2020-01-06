06.01.2020 (03:00)

Военнослужащие ЮВО преодолели психологическую полосу препятствий в Северной Осетии

На полигоне Тарское в Северной Осетии военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего ротного тактического учения преодолели специальную психологическую полосу препятствий и уничтожили условного противника.

Военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 30 препятствий, в том числе: проволочные заграждения, рвы, окопы, подземные ходы, извилистые коридоры, подвесные мосты и пр. Также предстояло проверить стрессоустойчивость при попадании в засаду условного противника на заминированном автомобиле. Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовались средства имитации огня, шумовых эффектов, взрывов, холостые патроны, дымы и т.д.

Основной задачей при проверке подразделений соединения являлась психологическая подготовка военнослужащих – развитие смелости, смекалки, способности принимать экстренные решения, умения регулировать психическое состояние и т.д.

В учении по морально-психологическому обеспечению было задействовано более 3 тыс. военнослужащих из состава 58-й армии ЮВО.

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