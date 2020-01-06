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06.01.2020 (02:00)

Первая команда военнослужащих по контракту ЮВО отправилась на экстремальные курсы выживания

Первая в текущем году команда военнослужащих по контракту 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) убыла в учебный центр ЮВО для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания.

В составе группы более 100 военнослужащих, прибывших из запаса, для которых курсы выживания станут проверкой уровня профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степени их мотивации и адаптации к условиям службы.

В рамках курса выживания обучаемые пройдут «обкатку» танками, преодолеют огненно-штурмовую полосу, научатся готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря. Все военнослужащие сдадут экзамен по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских и подручных средств.

Также на занятиях по боевой подготовке военнослужащие усовершенствуют навыки применения штатного вооружения и вождения военной техники.

Всего до конца года в общевойсковой армии ЮВО курсы выживания должны пройти более 600 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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