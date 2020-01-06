06.01.2020 (01:42)

Военнослужащим ЮВО в Абхазии в 2019 году выдали около 10 тыс. перевозочных документов для бесплатного проезда на авиа и ж/д транспорте

В 2019 году военнослужащим российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии было выдано около 10 тыс. воинских перевозочных документов (ВПД) для бесплатного проезда на авиационном и железнодорожном транспорте.

В Вооруженных Силах Российской Федерации система выдачи ВПД распространяется на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на территории субъектов РФ, входящих в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральный округа, а также воинских частей за пределами России.

Особенностью военной службы является оплата Минобороны проездных расходов военнослужащим при убытии в отпуск. 1 раз в год военный и один из членов его семьи могут бесплатно добраться до места отдыха и обратно по всей территории России.

Также ВПД выдаются военнослужащим при убытии в командировки, переезде к новому месту службы, поездках на лечение и реабилитацию.

Кроме того, военнослужащие обладают правом на получение ВПД для перевоза личного имущества от места службы и временного жительства к новому месту службы.

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