06.01.2020 (05:00)
Экипаж фрегата ЧФ «Адмирал Григорович» провёл учение по борьбе за живучесть
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота провел учение по борьбе за живучесть в пункте базирования.
По легенде учения в одном из отсеков фрегата произошло возгорание и задымление.
С получением сигнала «Тревога» личный состав аварийно-спасательной группы выполнил герметизацию аварийного отсека, создал рубежи обороны, локализовал и потушил пожар в отсеке.
Также экипажем фр «Адмирал Григорович» были отработаны нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты и развёртыванию магистрали пожаротушения.
Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота.
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