Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2020 (05:00)

Экипаж фрегата ЧФ «Адмирал Григорович» провёл учение по борьбе за живучесть

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота провел учение по борьбе за живучесть в пункте базирования.

По легенде учения в одном из отсеков фрегата произошло возгорание и задымление.

С получением сигнала «Тревога» личный состав аварийно-спасательной группы выполнил герметизацию аварийного отсека, создал рубежи обороны, локализовал и потушил пожар в отсеке.

Также экипажем фр «Адмирал Григорович» были отработаны нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты и развёртыванию магистрали пожаротушения.

Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На Черноморском флоте моряки-спасатели отметили ежегодный праздник и подвели итоги прошедшего года
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота начал подготовку новой программы к 75-етию Великой Победы
Экипажи вертолётов палубной авиации Черноморского флота отработали ночные и дневные полёты со взлётом и посадкой на палубу корабля
В пунктах базирования кораблей ЧФ прошло учение по борьбе с условными диверсантами

Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false