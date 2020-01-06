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06.01.2020 (07:00)

В Удмуртии более 150 новобранцев привели к Военной присяге

В инженерном полку 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в Удмуртской Республике прошла торжественная церемония принятия призывниками военной присяги.

К присяге были приведены более 150 новобранцев осеннего призыва. На торжественное мероприятие приехали родственники военнослужащих, общественные деятели, ветераны Вооруженных Сил РФ, юнармейцы. Они пожелали призывникам удачи в службе, рассказали поучительные истории. В свою очередь, командиры воинской части провели экскурсию для родителей военнослужащих и юнармейцев, ответили на все интересующие вопросы.

Новобранцы будут проходить службу в течение года в инженерных подразделениях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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