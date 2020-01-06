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06.01.2020 (06:00)

Более 1 тыс. военных связистов ЦВО готовятся к окружному этапу конкурсу «Уверенный прием-2020»

Более 1 тыс. специалистов войск связи Центрального военного округа продолжают подготовку к окружному этапу конкурса «Уверенный прием-2020».

По условиям состязаний экипажи различных комплексов связи в полевых условиях должны выполнить настройку средств связи и передачу сигналов в условиях воздействия средств радиоподавления условного противника, отработать нормативы по тактико-специальной и специальной подготовке по развертыванию средств связи.

Помимо выполнения нормативов по работе на вверенной технике расчеты радиостанций Р-161, Р-431АМ, командно-штабных машин Р-149АКШ-1 и станций спутниковой связи Р-441-0 покажут свои навыки в точности поражения мишеней из штатного оружия и сдадут нормативы по физической подготовке.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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