06.01.2020 (06:00)
Более 1 тыс. военных связистов ЦВО готовятся к окружному этапу конкурсу «Уверенный прием-2020»
Более 1 тыс. специалистов войск связи Центрального военного округа продолжают подготовку к окружному этапу конкурса «Уверенный прием-2020».
По условиям состязаний экипажи различных комплексов связи в полевых условиях должны выполнить настройку средств связи и передачу сигналов в условиях воздействия средств радиоподавления условного противника, отработать нормативы по тактико-специальной и специальной подготовке по развертыванию средств связи.
Помимо выполнения нормативов по работе на вверенной технике расчеты радиостанций Р-161, Р-431АМ, командно-штабных машин Р-149АКШ-1 и станций спутниковой связи Р-441-0 покажут свои навыки в точности поражения мишеней из штатного оружия и сдадут нормативы по физической подготовке.
Новости по теме:
Командование ЦВО провело Новогоднюю елку для детей военнослужащих, выполняющих специальные задачи в Сирийской Арабской Республике
Метки: