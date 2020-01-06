Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2020 (04:00)

На Камчатке состоялась новогодняя лыжная гонка подводных сил ТОФ

В Вилючинске в рамках новогодних спортивных соревнований в бухте Крашенинникова состоялась традиционная лыжная гонка подводных сил Тихоокеанского флота.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие Тихоокеанского флота и члены их семей. Всего в спортивном празднике участвовало более 500 человек. Самому юному участнику лыжной гонки исполнилось 4 года.

Программа соревнований состояла из лыжной гонки для детей на дистанцию 1 км, для женщин – 3 км, для мужчин – на 5 км.

В этом году первое место в командном и личном зачете завоевала сборная команда соединения подводных лодок.

Такие соревнования это большой семейный праздник, который направлен на совершенствование физической подготовки военнослужащих и членов их семей, пропаганду спорта и здорового образа жизни.

В завершении соревнований состоялось торжественное награждение. Все победители и призеры получили дипломы и сладкие призы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Подводные силы Тихоокеанского флота празднуют 115-ю годовщину со дня образования
По итогам ушедшего 2020 года Тихоокеанский флот обошел все флота России по количеству призов Главкома ВМФ
На Камчатке состоялось новогоднее первенство по плаванию Подводных сил Тихоокеанского флота
Маячники Тихоокеанского флота встретили Новый год одними из первых в стране

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false