06.01.2020 (04:00)

На Камчатке состоялась новогодняя лыжная гонка подводных сил ТОФ

В Вилючинске в рамках новогодних спортивных соревнований в бухте Крашенинникова состоялась традиционная лыжная гонка подводных сил Тихоокеанского флота.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие Тихоокеанского флота и члены их семей. Всего в спортивном празднике участвовало более 500 человек. Самому юному участнику лыжной гонки исполнилось 4 года.

Программа соревнований состояла из лыжной гонки для детей на дистанцию 1 км, для женщин – 3 км, для мужчин – на 5 км.

В этом году первое место в командном и личном зачете завоевала сборная команда соединения подводных лодок.

Такие соревнования это большой семейный праздник, который направлен на совершенствование физической подготовки военнослужащих и членов их семей, пропаганду спорта и здорового образа жизни.

В завершении соревнований состоялось торжественное награждение. Все победители и призеры получили дипломы и сладкие призы.

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