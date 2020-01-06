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06.01.2020 (05:30)

Лучшие инженерно-штурмовые подразделения гвардейской танковой армии ЗВО впервые примут участие в сборах «Стальное сердце-2020»

В Нижегородской области в 2020 году впервые пройдут сборы с инженерно-штурмовыми подразделениями «Стальное сердце», в которых примут участие лучшие инженерные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военные инженеры выполнят более 100 задач по инженерному обеспечению войск. В рамках сборов военнослужащие проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений и обеспечению войск водой и электроэнергией.

В сборах примет участие более 500 военнослужащих инженерных войск и более 70 единиц военной и специальной техники. Сборы пройдут под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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