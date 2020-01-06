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06.01.2020 (03:30)

В наступившем году общевойсковая армия ЗВО пополнится новыми образцами вооружения

В наступившем году в общевойсковую армию Западного военного округа, дислоцированную в Ленинградской области, поступят более 30 новых новейших образцов вооружения и военной техники.

В частности, мотострелковые соединения получат на вооружение установки термодымовой аппаратуры ТДА-3, предназначенные для маскировки действий подразделений на театре военных действий при помощи дымовой завесы, а также создание помех для инфракрасных приборов противника.

Подразделения РХБ защиты приступят к освоению специализированных разведывательных машин РХМ-6 на базе БТР-80, обладающие по отношению к своим предшественникам меньшими сроками развертывания и проведения анализа воздушной среды на предмет наличия отравляющих веществ. Кроме того, военнослужащие обучатся практическому применению средств поточной обработки техники КРПП-2-1.

Не останется в стороне и информационно-программная составляющая деятельности органов военного управления. Топографами объединения будут введены в строй комплексы оперативного обновления данных о местности в районах деятельности войск.

Специалистам объединения предстоит не только освоить поступившие образцы, но и провести работу на предмет их совмещения с уже существующим парком вооружения и военной техники, практически отработать их применение при выполнении боевых и учебно-боевых задач.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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