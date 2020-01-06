06.01.2020 (02:30)

Военные психологи изучили психологические портреты свыше 3,5 тыс. новобранцев соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО

Специалисты военно-политических отделений, социологи и психологи соединений и воинских частей общевойскового объединения Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской, Белгородской, Курской, Смоленской, Тамбовской и Брянской областях, провели социально-психологический анализ молодого пополнения военнослужащих срочной службы.

Было изучено более 3,5 тыс. новобранцев с применением новой методики работы со зрительными образами посредством специальных метафорических карт которые позволяют в несколько раз ускорить процесс анализа психо-эмоционального состояния военнослужащего и лучше узнать психологический портрет.

По данным проведенного исследования около 20% военнослужащих имеют высшее образование и ещё 30% – среднее профессиональное. До призыва в Вооружённые Силы России 90% граждан учились или работали. Более 10% — состоят в браке и имеют в составе семьи одного и более детей.

Как отмечают психологи, свыше 93% новобранцев пошли на военную службу с желанием, что отмечено в их психологических портретах. Данная методика позволяет точнее оценить возможности каждого военнослужащего, раскрыть его потенциал для успешного выполнения служебно-боевых задач.

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