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06.01.2020 (06:31)

В 2019 году в Воздушно-десантных войсках введено в эксплуатацию более 230 зданий и сооружений различного назначения

В Воздушно-десантных войсках организована и наращивается работа по развитию и совершенствованию учебно-материальной базы, которая ведется непрерывно.

За прошедший год в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск введено в эксплуатацию более 230 зданий и сооружений различного назначения, в том числе уникальный и единственный в своем роде полигон «Раевский» под Новороссийском для подготовки подразделений дислоцированного там десантно-штурмового (горного) соединения, который состоит из уникальной учебно-материальной базы, а также административно-казарменных, парковых и складской зон, которые позволяют одновременно разместить до 850 военнослужащих.

Для увеличения интенсивности мероприятий боевой подготовки войск в 2020 г. спланировано создание трех новых полигонов: «Синяя осока» для Ивановского воздушно-десантного соединения,  «Коломенский» для Тульского воздушно-десантного соединения и «Головеньки» в Московской области для соединения специального назначения.

Предусмотрено увеличение количества учебных объектов на полигоне 242 учебного центра подготовки специалистов Воздушно-десантных войск в поселке Светлый Омской области.

Указанные мероприятия существенно повысят возможности учебно-материальной базы по проведению тактических учений и подготовке младших специалистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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