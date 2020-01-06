06.01.2020 (08:46)

В Восточном военном округе продолжаются мероприятия по профилактике простудных заболеваний среди военнослужащих

Командирам воинских частей и соединений Восточного военного округа даны рекомендации по организации мер профилактики простудных заболеваний и недопущению переохлаждения военнослужащих, особенно в период крещенских морозов.

В частности командирам рекомендовано сократить количество уличных построений личного состава и не планировать купание в проруби на Крещенские праздники.

Для недопущения переохлаждения военнослужащих в ходе занятий в полевых условиях оборудованы пункты обогрева личного состава, где предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания, время занятий на улице снижено при температуре от 0 до – 15 градусов Цельсия до 40 минут ниже -15 градусов Цельсия 30 минут.

Традиционно солдатское меню включает чеснок, лук, сало.

Кроме того, военнослужащие текущего призыва завершают проходить углубленное медицинское обследование, и при малейшем подозрении на заболевание органов дыхания военнослужащие направляются в военный госпиталь.

В военных госпиталях и медицинских пунктах воинских частей округа заранее сформирован резерв профильных медикаментов.

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