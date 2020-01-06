Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.01.2020 (08:46)

В Восточном военном округе продолжаются мероприятия по профилактике простудных заболеваний среди военнослужащих

Командирам воинских частей и соединений Восточного военного округа  даны рекомендации по организации мер профилактики простудных заболеваний и недопущению переохлаждения военнослужащих, особенно в период крещенских морозов.

В частности командирам рекомендовано сократить количество уличных построений личного состава и не планировать купание в проруби на Крещенские праздники.

Для недопущения переохлаждения военнослужащих в ходе занятий в полевых условиях оборудованы пункты обогрева личного состава, где предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания, время занятий на улице снижено при температуре от 0 до – 15 градусов Цельсия до 40 минут ниже -15 градусов Цельсия 30 минут.

 Традиционно  солдатское меню включает чеснок, лук, сало.

Кроме того, военнослужащие текущего призыва завершают проходить углубленное медицинское обследование, и при малейшем подозрении на заболевание органов дыхания военнослужащие направляются в военный госпиталь.

 В военных госпиталях и медицинских пунктах воинских частей округа заранее сформирован резерв профильных медикаментов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 8,8 тысячи младших специалистов прошли обучение в учебных центрах ВВО в 2019 году
Верующие военнослужащие Амурского объединения ВВО примут участие в Рождественских службах
Более 60 тысяч военнослужащих ВВО приняли участие в спортивных мероприятиях
В Дальневосточном ВОКУ состоялся юбилейный конкурс снежных фигур

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false