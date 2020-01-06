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06.01.2020 (07:15)

В Бурятия проведена тренировка групп антитеррора ВВО

В Республике Бурятия, в соединениях и войсковых частях Восточного военного округа, проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора, по отражению нападения условного противника на военные объекты.

При получении сигнала об атаке на объект военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также взаимодействию в ходе операции по освобождению условных заложников.

Кроме того, командирами были проработаны вопросы организации управления, с помощью адаптированных автоматизированных систем управления. Так с помощью многофункциональных портативных  радиостанций комплекса Р-187 «Азарт», командирами подразделений, в ходе операции, корректировались тактика действий, и выполнение огневых задач, подчиненным личным составом.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакетов, дымовых шашек и гранат, а также световых сигналов.

Всего к тренировке было привлечено около 1000 человек, задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Антитеррор
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