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06.01.2020 (01:00)

Более 8,8 тысячи младших специалистов прошли обучение в учебных центрах ВВО в 2019 году

Более 8.8 тысяч новобранцев освоили новые военно-учетные специальности в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском  краях.

После обучения, военнослужащие пополнили  соединения и воинские части округа, в том числе и на Тихоокеанском флоте.

Стоит отметить, что  более 1 тысячи курсантов освоили технологии приготовления пищи в единственной на Дальнем Востоке школе поваров в Забайкалье.

Так, в основном младшие специалисты подготовлены для танковых и мотострелковых подразделений. 

Кроме того, курсанты освоили современные и перспективные образцы связи и распределены в соответствующие войска.

Помимо этого, проведено обучение военнослужащих для войск противовоздушной обороны, и ракетных войск и артиллерии.

Особое внимание уделено выполнению элементов практической стрельбы, в частности ведению современного боя в городских условиях.

Одним из новшеств обучения стала апробация метода стрельбы с неустойчивой движущейся поверхности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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