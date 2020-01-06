06.01.2020 (01:00)
Более 8,8 тысячи младших специалистов прошли обучение в учебных центрах ВВО в 2019 году
Более 8.8 тысяч новобранцев освоили новые военно-учетные специальности в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях.
После обучения, военнослужащие пополнили соединения и воинские части округа, в том числе и на Тихоокеанском флоте.
Стоит отметить, что более 1 тысячи курсантов освоили технологии приготовления пищи в единственной на Дальнем Востоке школе поваров в Забайкалье.
Так, в основном младшие специалисты подготовлены для танковых и мотострелковых подразделений.
Кроме того, курсанты освоили современные и перспективные образцы связи и распределены в соответствующие войска.
Помимо этого, проведено обучение военнослужащих для войск противовоздушной обороны, и ракетных войск и артиллерии.
Особое внимание уделено выполнению элементов практической стрельбы, в частности ведению современного боя в городских условиях.
Одним из новшеств обучения стала апробация метода стрельбы с неустойчивой движущейся поверхности.