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06.01.2020 (00:34)

Верующие военнослужащие Амурского объединения ВВО примут участие в Рождественских службах

Верующие военнослужащие в воинских гарнизонах Восточного военного округа на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии примут участие в Рождественских службах в воинских храмах и храмах населенных пунктов вблизи дислокации соединений и воинских частей.

Каждый командир будет организовывать порядок централизованного посещения культовых мест. Желающим будет предоставлено право посетить церкви и поучаствовать в службе.

В г.Благовещенск традиционно православные курсанты Дальневосточного ВОКУ посетят Рождественское богослужение в Благовещенском кафедральном соборе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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