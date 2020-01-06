06.01.2020 (00:34)

Верующие военнослужащие Амурского объединения ВВО примут участие в Рождественских службах

Верующие военнослужащие в воинских гарнизонах Восточного военного округа на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии примут участие в Рождественских службах в воинских храмах и храмах населенных пунктов вблизи дислокации соединений и воинских частей.

Каждый командир будет организовывать порядок централизованного посещения культовых мест. Желающим будет предоставлено право посетить церкви и поучаствовать в службе.

В г.Благовещенск традиционно православные курсанты Дальневосточного ВОКУ посетят Рождественское богослужение в Благовещенском кафедральном соборе.

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