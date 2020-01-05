05.01.2020 (16:25)

75-летний юбилей со дня образования отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск из Волгоградской области

5 января 2020 года командование и личный состав 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Ордена Отечественной войны I степени Донской казачей бригады Воздушно-десантных войск отмечает 75-летие со дня своего образования.

На территории гвардейского соединения состоялся торжественный митинг, который по сложившейся традиции начинался с возложения цветов к памятнику основателю Воздушно-десантных войск Герою Советского Союза генералу армии В.Ф. Маргелову.

Иерей воинского храма Пророка Божия Илии отслужил праздничный молебен и благословил гвардейцев десантников на ратный подвиг.

Поздравить десантников сегодня пришли ветераны Воздушно-десантных войск, представители общественных организаций, казаки и юные маргеловцы.

Сегодняшний митинг дал старт праздничным мероприятиям, посвященных знаменательному событию.

25 января 2020 года состоится большой праздник для ветеранов ВДВ, воинов-десантников, их семей и жителей города Камышин.

СПРАВОЧНО:

Датой образования 56 отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны 1-й степени Донской казачьей бригады, как правопреемницы 351 гвардейского стрелкового полка 106 гвардейской стрелковой дивизии, является 5 января 1945 года.

На протяжении 75 лет, имея славные традиции и богатую историю, соединение обеспечивает надежную защиту нашей Родины. За прошедшие десятилетия на полях сражений Великой Отечественной войны, горячей земле Афганистана, в горах Северного Кавказа «крылатая пехота» проявляла профессионализм, взаимовыручку и беспримерный героизм.

Более двадцати лет гвардейское соединение дислоцируется в городе Камышине Волгоградской области.

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