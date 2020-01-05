05.01.2020 (15:28)

Общее количество участников Фестиваля «Спасская башня» в 2020 году достигнет двух тысяч

В рамках вечерних представлений на Красной площади каждый день зрители смогут услышать сводный духовой оркестр из 1500 музыкантов, которые прибудут в столицу из разных стран мира.

Оркестр выступит под управлением музыкального руководителя Фестиваля, начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главного военного дирижера генерал-майора Тимофея Маякина.

В 2019 году Общее количество участников Фестиваля (основная сцена и конный манеж) составило 1922 человека (включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижёров, флагоносцев и всадников). На Красную площадь в рамках вечерних представлений вышли 1835 человек. Самому старшему участнику Фестиваля – 78 лет. Это музыкант Военного образцового оркестра Почётного караула Лев Колокольцев. 12 лет самому младшему участнику – Анастасии Горощенко из Международной команды кельтских танцев. Оркестры в своих выступлениях задействовали 1441 музыкальный инструмент.

На конном манеже выступили 87 участников – 82 всадника и 5 детей из группы фланкировки, а также 82 лошади, из них 12 пони. Самому младшему участнику Александру Никитину 11 лет. Он выступал в составе Детской группы конного церемониала «Кремлёвской школы верховой езды».

В Детском городке в Фестивале детских духовых оркестров «Спасская башня детям» приняли участие 26 коллективов, в их составе перед зрителями выступили 1000 музыкантов. Межрегиональный конкурс молодёжных почётных караулов собрал 16 коллективов, количество участников составило 200 человек. Возраст большинства участников – 14-18 лет.



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