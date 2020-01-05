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05.01.2020 (15:01)

Командование ЦВО провело Новогоднюю елку для детей военнослужащих, выполняющих специальные задачи в Сирийской Арабской Республике

В Доме офицеров г. Екатеринбурга состоялась Новогодняя елка для детей военнослужащих, которые в настоящее время выполняют специальные задачи в Сирийской Арабской Республике.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством детей и их мам, а также пожелал крепкого здоровья, веры в новогоднее волшебство и исполнения желаний.

Для детей и их мам творческими группами была проведена театрализованный новогодний спектакль, по завершении которой каждый ребенок получил от деда Мороза и Снегурочки сладкий подарок.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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