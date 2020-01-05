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05.01.2020 (14:01)

В гарнизоне Дальней авиации «Украинка» состоялось спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья»

В гарнизоне Дальней авиации «Украинка» в Амурской области, в гарнизонном доме офицеров, было организовано культурно – массовое спортивное мероприятие: «Папа, мама, я – спортивная семья».

Участниками данного мероприятия стали семья военнослужащих гарнизона «Украинка», которые состязались в эстафетах на ловкость и скоростных эстафетах.

По итогам спортивного мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья» первое место заняла семья прапорщика Артема Якушева. Призовые второе и третье места заняли семьи Сергиенко и Довгалюк.

Все участники были награждены памятными подарками новогодней тематики и грамотами.

Семьи которые не заняли призовые места не остались без внимания и были награждены призами.

По окончанию спортивного праздника, было проведено показательное занятие в спортивном зале гарнизонного дома офицеров по рукопашному бою.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВКС
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