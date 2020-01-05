05.01.2020 (13:28)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник на льду
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали спортивный праздник на льду в ледовом катке «Снежинка» г.Тирасполь.
Спортивный праздник, который посетили около 400 военнослужащих и членов их семей, был посвящен Новому году и наступающему Рождеству.
Для детей и взрослых пришедших на праздник была подготовлена программа, которая включала в себя катание на коньках и выполнение элементов фигурного катания, конкурсы и викторины на новогоднюю тематику.
В завершении праздника для военнослужащих ОГРВ ПРРМ и членов их семей фигуристы спортивной школы «Снежинка» выступили с театрализованным представлением на льду.
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