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05.01.2020 (13:28)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник на льду

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали спортивный праздник на льду в ледовом катке «Снежинка» г.Тирасполь.

Спортивный праздник, который посетили около 400 военнослужащих и членов их семей, был посвящен Новому году и наступающему Рождеству.

Для детей и взрослых пришедших на праздник была подготовлена программа, которая включала в себя катание на коньках и выполнение элементов фигурного катания, конкурсы и викторины на новогоднюю тематику.

В завершении праздника для военнослужащих ОГРВ ПРРМ и членов их семей фигуристы спортивной школы «Снежинка» выступили с театрализованным представлением на льду.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Миротворческие операции
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