05.01.2020 (13:00)

В 2024 году доля современных ракетных комплексов будет доведена до 100%

В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства.

Существующие в настоящее время темпы производства ракетных комплексов стратегического назначения полностью удовлетворяют потребности РВСН.

Ракетные войска стратегического назначения занимают в ядерной триаде ключевое место. Сегодня в РВСН сосредоточено порядка двух третей от общего числа носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале стратегических ядерных сил. Ракетные войска обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, более мощными боевыми блоками стратегических ракет, прикрытыми современными комплексами защиты и преодоления противоракетной обороны. Это позволяет Ракетным войскам обеспечить решение значительной доли задач стратегического ядерного сдерживания.

В 2019 году доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 76%.



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