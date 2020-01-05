05.01.2020 (12:30)
Дети и жены военнослужащих приняли участие в новогодней спартакиаде 2-й армии в Поволжье
Более 5 тысяч военнослужащих и членов их семей приняли участие в новогодней спартакиаде, которая прошла в воинских частях и соединениях 2-й общевойсковой армии в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, а также в Удмуртской Республике.
Состязания проходили с 2, 3 и 5 января. Военнослужащие со своими семьями в составе мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллеристских и других подразделений состязались в различных военно-прикладных видах спорта.
Лучшие спортсмены в личном и командном зачетах были награждены ценными призами от «Деда Мороза» и грамотами от командования соединений и воинских частей.
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