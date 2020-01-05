05.01.2020 (11:36)

Современные боевые машины поступят в Сухопутные войска в 2020 году

В 2020 году партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также партия боевой машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», поступят в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные образцы бронетанковой техники.

БМПТ «Терминатор» многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

Боевые машины пехоты прошли глубокую модернизацию, увеличив при этом свои огневые возможности. В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тыс. патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП «Бережок» является наличие в его составе ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

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