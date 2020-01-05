05.01.2020 (10:58)

Более 60 тысяч военнослужащих ВВО приняли участие в спортивных мероприятиях

В масштабных спортивных мероприятиях, которые состоялись в воинских частях и соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономии, Хабаровском, Приморском краях, острове Сахалин и Курилах, в период новогодних праздников приняли участие более 60 тысяч военнослужащих и членов их семей.

В ходе спортивных состязаний военнослужащие соревновались в подтягивании на перекладине, спринтерском беге, армреслинге, гиревом спорте, перетягивании каната, лыжном кроссе.

Для детей офицеров были организованы детские конкурсы и развлечения.

Военнослужащие и их семьи, показавшие лучшие спортивные результаты были награждены кубками и грамотами.

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