05.01.2020 (10:58)
Более 60 тысяч военнослужащих ВВО приняли участие в спортивных мероприятиях
В масштабных спортивных мероприятиях, которые состоялись в воинских частях и соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономии, Хабаровском, Приморском краях, острове Сахалин и Курилах, в период новогодних праздников приняли участие более 60 тысяч военнослужащих и членов их семей.
В ходе спортивных состязаний военнослужащие соревновались в подтягивании на перекладине, спринтерском беге, армреслинге, гиревом спорте, перетягивании каната, лыжном кроссе.
Для детей офицеров были организованы детские конкурсы и развлечения.
Военнослужащие и их семьи, показавшие лучшие спортивные результаты были награждены кубками и грамотами.
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